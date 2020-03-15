شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: تطوير آليات الترويج للفرص الصناعية ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بالتطور الكبير الذى طرأ على آليات الترويج للفرص الصناعية والمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال التواصل مع كبرى الشركات العالمية والمجموعات الصناعية وبيوت الخبرة العالمية ، وكذلك من خلال المكاتب التجارية والمعارض التسويقية المختارة بعناية فى مناطق مختلفة من العالم وليس فى أوربا وحدها.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إقامة المعارض التسويقية الخاصة بمصر أو المشاركة فى المعارض الدولية بالمنتجات الجديدة للشركات والمصانع المصرية، يعطى صورة واضحة للتطورات الهائلة التى طرأت على القطاعات الإنتاجية المصرية بجميع المجالات كما يقدم صورة جديدة لما هو موجود على أرض الواقع بمصر من فرص استثمارية كبيرة وضمانات غير مسبوقة للمستثمرين.

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واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى القطاعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة إن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية تستحق بالفعل أن يواكبها نوع من الترويج غير التقليدى حتى يدرك رجال الأعمال والمستثمرون فى مختلف دول العالم مدى الفرص المتاحة فى مصر ، مشيرا إلى أن السوق المصرى من أكبر الأسواق فى القارة الأفريقية والمنطقة بأسرها وهو يشهد اهتماما متزايدا من الدول الكبرى الباحثة عن شراكات تجارية وصناعية جديدة وعن مراكز صناعية يمكن أن تكون مقرا لشركاتها.

وأكد أيمن الجميل أن هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية التى تجعل من السوق المصرى من أهم الأسواق الناشئة فى العالم ، ومنها الموقع الجغرافى وضخامة الاستهلاك وكذا الوجود فى قلب مسارات النقل العالمية ووجود ملايين الأيدى العاملة الماهرة ، فضلا عن إمكانية تحول السوق المصرى إلى منطقة ترانزيت ونقل للبضائع والخدمات وسائر المنتجات فى ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوربا.

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى تكثيف عمليات العرض والترويج للإمكانات الكبيرة المتاحة فى السوق المصرى سواء بالنسبة للتشريعات المتطورة ودرجة الأمان العالية والمواد الخام المتوافرة وكذا إمكانية التصدير للسوق الأفريقية كلها ، مشيرا إلى أن ضرورة نشر وتعميم ما ما تم من وضع خطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص ذات الصلة بالاستثمار الصناعي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات الصناعية و تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.