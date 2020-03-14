شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: لم تصدر تعليمات جديدة للبنوك خاصة بمواعيد العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إنه لم تصدر حتى الآن، عن البنك المركزى المصرى تعليمات جديدة للبنوك خاصة بمواعيد العمل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.