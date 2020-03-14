وكالة: إرجاء توسيع مصفاة عبادان الإيرانية حتى منتصف أبريل بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، نقلا عن سعيد ستارى نائينى العضو المنتدب فى شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه تقرر وقف أعمال توسعة مصفاة عبادان النفطية إلى منتصف أبريل فى إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. كانت إيران قد أرست عقد توسيع المصفاة على شركة سينوبك الصينية فى 2017 على أن ينتهى العمل فى غضون أربعة أعوام.

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