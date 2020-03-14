شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الروسى: كورونا أخطر على اقتصاد البلاد من انخفاض أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، أن تأثير تفشى فيروس كورونا المستجد يشكل تحديا أكبر لاقتصاد البلاد من انخفاض أسعار النفط، موضحا أن الحكومة تعد حزمة اقتراحات للتصدى لهذا العامل السلبى.

وقال الوزير الروسى- فى كلمة ألقاها اليوم السبت فى مجلس الاتحاد الروسى وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "مسألة انتشار فيروس كورونا تؤثر بطبيعة الحال بشكل أخطر على الوضع الاقتصادي، لأنها تخص جملة من القطاعات، بما فى ذلك النقل والسياحة والتجارة، وهذا يؤثر بشكل أقوى على ديناميكية النمو الاقتصادي".

ولم يكشف سيلوانوف عن الإجراءات التى تعمل الحكومة الروسية على إعدادها للتعامل مع هذا التأثير السلبي، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة الروسية ستكون مؤمنة فى حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

Advertisements

وأوضح أن الاقتصاد الروسى يتأقلم بشكل عام مع التحديات الجديدة، موضحا أن التداعيات المذكورة تطال بالدرجة الأولى الشركات النفطية التى راكمت فى السنوات الأخيرة الموارد الكافية للتعامل مع الأزمة.

وأعرب عن معارضته لموقف رئيس هيئة الرقابة والتفتيش أليكسى كودرين الذى حذر مؤخرا من أن بقاء أسعار النفط عند مستوى نحو 35 دولارا لبرميل قد يؤدى إلى ركود فى الاقتصاد الروسي، قائلا: "لدينا تقييمات مختلفة عن ذلك"، لافتا إلى أن معدلات التضخم فى روسيا عام 2020 ستكون على مستوى نحو 4%، حسب الخطط المطروحة سابقا.