شكرا لقرائتكم خبر عن 960 جولة تفتيشية لمنشآت تجارية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مراقبو بلدية محافظة القطيف 960 جولة تفتيشية لمحلات الصحة العامة، والغذائية، والمنشآت التجارية، وذلك لمراقبة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات البلدية. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيس والبلديات التابعة قامت بمتابعة مختلف الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية. وأضاف المهندس الحسيني أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 33 محلاً وتوجيه 174 إنذاراً لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

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