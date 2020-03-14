شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 14-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 14-3-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
وننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكييورو (EUR)
1 يورو = 4.21 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.24 يوروجنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.73 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينيدولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.71 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.37 دولار كنديدولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.36 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.42 دولار أستراليين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 28.19 ين يابانيجنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصريدرهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتيجنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 14.72 جنيه سودانيدينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 32.01 دينار جزائريدينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.941 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني
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