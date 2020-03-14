تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه بعد «عاصفة التنين» التي إجتاحت مصر

لم تؤثر عاصفة التنين والأحوال الجوية المضطربة التي ضربت مصر في الأداء الإقتصادي للجنيه المصري .

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2020.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

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وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، 15.77 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.67 للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار خلال تعاملات الأثنين الماضي، بقيمة بلغت نحو 6 قروش، في البنوك، ونحو 7 قروش في البنك المركزي المصري.