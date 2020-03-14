تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه بعد «عاصفة التنين» التي إجتاحت مصر

لم تؤثر عاصفة التنين والأحوال الجوية المضطربة التي ضربت مصر في الأداء الإقتصادي للجنيه المصري .
استقر سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2020.
وبلغ سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، 15.77 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.67 للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
وقفز سعر الدولار خلال تعاملات الأثنين الماضي، بقيمة بلغت نحو 6 قروش، في البنوك، ونحو 7 قروش في البنك المركزي المصري.
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