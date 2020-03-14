شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الذهب هبوطها في مصر لليوم الثالث على التوالى، وبلغت قيمة التراجع في سعر الذهب اليوم 10 جنيهات للجرام، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة بمصر 685 جنيها للجرام، بعد تسجيله مستويات تاريخيه الأسبوع الماضى عند 730 جنيها.

هبوط سعر الذهب في مصر، جاء عقب تراجع حاد في سعر الذهب عالميا بنسبة اقتربت من 4 % حيث هبط الذهب من 1660 دولارا للأوقية الأسبوع الماضى إلى 1529 دولارا اليوم السبت، الأمر الذى انعكس على الأسعار في مصر.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5480 جنيها

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أوقية الذهب 1529 دولارا.

وبشأن أسباب هبوط أسعار الذهب عالميا، فإن صعود الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس الجمعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وهو ما قلل الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6 % في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 % على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا ثمانية % على الأقل للأسبوع بأكمله، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36 % ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 % مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35 % إلى 7874.88 نقطة، وفق رويترز.