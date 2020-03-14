شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة العمل بعدد محدود من مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم السبت، عدد محدود من مكاتب الهيئة القومية للبريد، للعمل وخدمة المواطنين، على أن تفتتح مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية غدا الأحد المقبل بعد انتهاء العطلات الرسمية.حيث كان مجلس الوزراء قد قرر اعتبار الخميس الماضى إجازة رسمية القطاعين العام و الخاص بسبب سوء الطقس وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

ويصل عدد عملاء هيئة البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يبلغ نحو 210 مليارات جنيه مصرى، وتقدم الهيئة خدمات حكومية ومالية وبريدية وشهدت أعمال تطوير كبيرة على مستوى الجمهورية حيث أصبحت المكاتب مشابهة للفرع البنوك بعدما توسعت بخدماتها.

ووافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الأحد الماضى على قبول الاستقالة التى تقدم بها عصام الصغير، حيث وجه له الشكر على الجهود التى بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، ومعربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.

وأصدر الوزير قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد لحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير.

Advertisements

ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات فى الهيئة القومية للبريد.

وحصل عبده علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.