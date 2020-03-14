شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارتها 66 مليار في أسبوعين.. 5 شروط لشراء الأسهم المثالية بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة متأثرة بانهيار أسواق المال العالمية خوفاً من انتشار فيروس كورونا، إذ تراجع رأس المال السوقى بقيمة 66.9 مليار جنيه ليصل لأقل من 600 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسى بنحو 4 آلاف نقطة ليقترب من مستوى 11100 نقطة، ومع توقعات استمرار هذا الأداء السلبى بعد إغلاق البورصات العالمية في المنطقة الحمراء، يقدم الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، نصائح للمستثمرين بسوق المال لتجنب تحقيق خسائر.

يقول الدكتور معتصم الشهيدى، إنه خلال أوقات الأزمات التي تمر بها أسواق المال العالمية، هناك نصائح ثابتة للمستثمرين بالبورصة لتجنب تحقيق خسائر وهى:

1- تنويع محفظة الاستثمار سواء داخل البورصة من خلال الشراء في أكثر من قطاع أو تنويع في قنوات الاستثمار.

2- اختيارات الأسهم ذات الأداء المالى القوى، والأقل تأثراً بالأحداث سبب النزول، فمثلا حالياً سبب التراجع هو فيروس كورونا، ولذا يجب تجنب شراء القطاعات المتأثرة سواء السياحة أو الشحن.

Advertisements

3- اختيار الأسهم التي تتوافر بها شروط تساعده على الارتداد حال صعود البورصة أبرزها أن يتميز السهم بمضاعف ربحية منخفضة، وارتفاع توزيعات الأرباح، والقدرة على تحقيق معدل نمو في الأرباح رغم الظروف الموجودة، وأن يكون أحد الأسهم ذات السيولة المرتفع.

4- اختيار الأسهم التي تتوافر بها سيولة نقدية مرتفعة، حتى لا يكون عرضه لأى تقلبات في الأسواق تؤثر سلباً على السهم، بحيث يمكنها سداد أي التزامات عليها مستقبلاً، حتى ولو كان لديها أصول مرتفعة.

5- عدم الاعتماد على الاستثمار قصير الأجل "المضاربى"، وانتهاج الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وعدم اللجوء في أوقات الأزمات للشراء بالهامش حتى لا يواجه مشاكل مالية حال استمرار تلك الأزمات.