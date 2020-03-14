شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مستثمرى مايو: المصانع خسرت بسبب الأمطار وسنحصرها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فؤاد أمين رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الجمعية تحاول حصر خسائر المصانع جراء سقوط أمطار عنيفة على أنحاء البلاد، ومن الصعب في الوقت الحالي حصرها أو تحديد تقديراتها، متوقعا الانتهاء من الحصر يوم الأحد المقبل مع استئناف العمل بكافة المصانع، مضيفا أن الخسائر تتراوح من انهيار أسقف بعض المصانع، وتجمعات مياه داخل بعض المصانع وحولها.

وأضاف "أمين" لـ"الخليج 365"، أن الجمعية أبلغت كافة المصانع بالإغلاق قبل أحداث الطقس السيئ ومنح العاملين أجازة مدفوعة الأجر، مع الالتزام بإجراءات السلامة والحماية المدنية مثل عدم وضع أي مواد خام على أسطح المصانع قابلة للسقوط، وعدم وضع أي مواد قابلة للاشتعال حتى لا تسبب أي حرائق، بالإضافة إلى تغطية وحماية سيارات المصانع بقدر المستطاع وتأمينها بكافة السبل، والتأكد من عملية نزح المياه بالمصانع، وفصل الكهرباء عن الماكينات، وتوفيرها لأفراد الأمن.

وأشار أمين، إلى أن الجمعية تحاول دعم جهود جهاز مدينة مايو، الذى يقوم بجهود ضخمة للحد من الخسائر نتيجة الأمطار والطقس السيئ، كما وزعت نحو 500 بطانية على أهالى المدينة من المحتاجين لحمايتها من برد الشتاء.

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وقررت الحكومة، يوم الأربعاء الماضى، منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الجوية السيئة المتوقعة.

ولا تزال الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تواصل ضرب البلاد، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار ذروة الموجة اليوم، حيث تتعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة بكافة الأنحاء، تكون رعدية أحيانا، ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وعواصف ترابية.

ومتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.