رجال أعمال بالعاشر من رمضان يوزعون 2000 بطانية على المحتاجين بالمدينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن لجنة التكافل بالجمعية وزعت نحو 2000 بطانية على الأهالى المحتاجين بالمدينة منذ أيام، لحمايتهم من موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد على مدار الساعات الماضية، وفقاً لقائمة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا استعداد الجمعية لتقديم أي معونات مالية أو بطاطين وخلافه للمتضررين من الإعصار.
وأضاف "رضا"، لـ"الخليج 365"، أما بالنسبة للعاملين، تم توزيع منشورات لكافة المصانع للإغلاق ومنح عمالها أجازة مدفوعة الأجر خلال الإعصار، لعدم تعرض أي عامل أو مصنع لمخاطر الإعصار، ويحاول جهاز مدينة العاشر من رمضان العمل على قدم وساق لرفع مياه الأمطار وتسهيل مرور السيارات قبل استئناف العمل خلال الفترة المقبلة.
وبشأن توفيق أوضاع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، قال "رضا"، إن الجمعية تنتظر صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية الجديد لتوفيق الأوضاع، ثم عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل نهاية العام.
وتقدم جمعية مستثمري العاشر من رمضان منذ إنشائها عام 1986، خدمات لمستثمري المدينة وتمثيلهم محليا ودوليا، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لإزالة العقبات القانونية وغير القانونية أمام المستثمرين وكسب مزيدا من الاستثمارات، لتقديم خدمات ومزايا أفضل.
كما تضم الجمعية، جانب اجتماعى من خلال لجنة التكافل وتستضيف الجمعية فرع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للشركات من داخل الفرع دون التوجه إلى مقر الهيئة الرئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى فرع هيئة التنمية الصناعية، كما يوجد مجاورة سكنية على مساحة 25 فدان لتوفير سكن للعاملين بالمدينة حرصا على توفير الوقت والمجهود للعمالة، ويوجد بالمدينة معرض لمنتجات المدينة على مساحة 10 آلاف متر مربع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي يوفر منتجات المدينة للمستهلكين بأسعار التكلفة حرصا من المستثمرين على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
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