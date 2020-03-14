شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يصعد بأكثر من 6% بعد قرار من "البنتاجون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الجمعة بعد قرار من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشأن عقد الحوسبة السحابية "JEDI".



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها ستراجع عقد الحوسبة السحابية الممنوح لـ"مايكروسوفت" والذي تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار.



وكانت "البنتاجون" قد أطلقت مسابقة بين شركات التكنولوجيا شاركت فيها "جوجل" و"آي بي إم" و"أوراكل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، لكن العقد منح لـ"مايكروسوفت".

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ورفععت "أمازون" دعوى قضائية ضد "البنتاجون" واتهمتها بعدم الشفافية والعدالة في منح العقد لـ"مايكروسوفت"، وقبل القضاء الأمريكي دعوى شركة التجارة الإلكترونية ودعا لتجميد العقد الأمر الذي يصب في صالح "أمازون" ويعزز فرصها للفوز بالعقد.



ومن ناحية أخرى، طلبت "أمازون" من جميع موظفيها بمقراتها ومستودعاتها في الولايات المتحدة العمل من المنزل تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 6.5% إلى 1785 دولارا، وسجل أعلى سعر عند في الجلسة عند 1786.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1680.6 دولار.