شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق جلسة الجمعة مرتفعاً بأكثر من 14% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات الجمعة بشكل قوي بالتزامن مع الانتعاش في "وول ستريت"، لكنه تحول الانخفاض خلال تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة.



وجاءت خسائر سهم "مايكروسوفت" بعد إغلاق الجلسة في أعقاب إعلان المؤسس الشريك لعملاق البرمجيات "بيل جيتس" الاستقالة من مجلس إدارتها.

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ويعد "جيتس" أيضا من كبار المساهمين في شركة البرمجيات حيث يمتلك حصة بنسبة 1.36% في "مايكروسوفت" التي تصل قيمتها االسوقية إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار محتلة بها المرتبة الأولى ومتفوقة على "آبل" و"أمازون" و"الفابت".



هذا، وكان "جيتس" قد شارك في تأسيس "مايكروسوفت" عام 1975 بمشاركة الراحل "بول ألين" كما أصبح مديرها التنفيذي حتى عام 2000 ثم رئيس مجلس إدارتها حتى عام 2014.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "مايكروسوفت" بنسبة 14.2% وأغلق الجلسة عند 158.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 161.9 دولار وأقل سعر عند 140.9 دولار، بينما ينخفض السهم في الوقت الحالي بنحو 2%.