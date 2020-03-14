شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تريليونا خسائر الأصول عالية المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

عصف فيروس كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، بالأصول عالية المخاطر في أنحاء العالم ماحيا أكثر من 15 تريليون دولار من قيمتها خلال أقل من شهر.

وقال فيليب بروجر، مدير إستراتيجية الاستثمار في يونيون انفستمنت، «في الوقت الحالي، يتعين علينا أن نفكر وأن نقر بأننا سنظل في بيئة السوق المضطربة هذه.

وأضاف نعتقد أن التركيز ينبغي أن ينصب حقا على توفير السيولة بالنظام المالي، وعلى الملاءة المالية». من جانبه، قال فينسنت بوي، محلل الأسواق لدى شركة «إي جيه فرانس» إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الطيران من وإلى أوروبا «فاجأ المستثمرين» فيما كانت الأسواق تنتظر دعما كبيرا للاقتصاد الأمريكي.

وتوقع أن تواصل الأسواق «تقهقرها» على المديين القصير والمتوسط. وأمس، كانت ردة الفعل قوية في سوق القروض، إذ صرف المستثمرون النظر عن الأسهم الخطرة وسجلت السندات الإيطالية لعشرة أعوام ارتفاعا فيما سجلت السندات الألمانية لعشرة أعوام، التي تعد مرجعا في السوق الأوروبية، تراجعًا.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، أنه سيبقي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، فيما خفض المصرفان المركزيان الأمريكي والبريطاني أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية. ولخص المحلل لدى «أكسيكورب» ستيفين إينيس الحالة المزاجية في قاعات التداول بعد إعلان ترامب بقوله «بيع بيع بيع»، لأن «قيود السفر تعني مزيدا من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي».