شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وتقلص خسائرها الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار نفط برنت خلال تداولات أمس الجمعة 5.98% إلى 35.2 دولار، كما ارتفع خام تكساس الأمريكي 5% إلى 33.07 دولار.

وكان خام برنت قد تراجع 7%، الخميس الماضي، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب قيودا على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا في إطار إجراءات لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية تفشيه بالجائحة.

فيما قلصت الأسعار خسائرها لفترة وجيزة بعد أن قال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، إنه سيزيد مشتريات سندات الخزانة ويستحدث عمليات إعادة شراء جديدة، لكن الانتعاشة سرعان ما تلاشت في شتى الأسواق. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «مذبحة السوق العالمية متواصلة، إذ تكابد وول ستريت الأمرين لاستيعاب إلى متى ستعطل الجائحة العالمية حركة السفر والتجارة والحياة اليومية. خام برنت يبدو بصدد فقد 10% أخرى، إذ يبدو أن توقعات الطلب لن تعرف إلا مزيدا من التدهور».

من جانب آخر، قالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير لها، جاءت الضربة على غفلة، ففي صباح الأربعاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ترغب في زيادة إنتاجها النفطي في أسرع وقت ممكن بمقدار مليون برميل يوميا، فانخفض سعر النفط فجأة إلى ما يزيد قليلاً على 30 دولاراً، بعد أن سجل بالفعل أكبر انخفاض له منذ بداية حرب الخليج. وكان يوم الأربعاء نصف العالم منشغلا بعواقب وباء كورونا، لكن من المحتمل أن تكون المناورة من الرياض مرتبة وبداية لتغيير هيكلي أساسي في سوق النفط العالمية.