51 % من المؤسسات تعتمد السحابة الهجينة خلال 5 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت نوتانيكس النتائج الخاصة بالمؤسسات في دولة الإمارات، ضمن تقريرها السنوي «مؤشر أعمال المؤسسات في السحابة»، وأظهر تقرير العام 2019 أن أغلب المؤسسات بالإمارات (97%) ترى أن نموذج السحابة الهجينة يوفر بيئة تكنولوجيا معلومات مثالية لإنجاز الأعمال ويعتبر الخيار الأكثر أماناً. وبالرغم من أن المؤسسات في دولة الإمارات لديها أقل نسبة في استخدام السحابة الهجينة، كما أن التوقعات لنمو الأعمال في السحابة خلال ال 24 شهراً القادمة أقل من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتوقعات العالمية أيضاً، فإن مؤسسات الدولة المشاركة في التقرير أشارت إلى أن هناك خططاً للوصول إلى النسب العالمية في غضون فترة الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، مع توقع نمو الأعمال في السحابة الهجينة بنسبة 51%، بما يتماشى مع توقعات المؤسسات بالدول الأخرى لنمو الأعمال في السحابة خلال هذه الفترة.

وربما في خطوة نحو استخدام أكثر للسحابة الهجينة، تعمل المؤسسات بالإمارات حالياً على استخدام السحابة الخاصة للأعمال والتطبيقات أكثر من المنصات الأخرى، وذلك بنسبة تفوق المؤسسات في الدول الأخرى، كما أن المؤسسات في الدولة لديها اليوم أدنى نسبة (40%) عالمية لاستخدام مراكز البيانات التقليدية، ويعتبر ذلك إيجابياً؛ حيث إنه يعكس توجه الشركات في المنطقة نحو حلول متطورة في تكنولوجيا المعلومات مثل السحابة الهجينة.

وتأتي نتائج تقرير «مؤشر أعمال المؤسسات في السحابة» من نوتانيكس وفقاً لبحث أجرته Vanson Bourne شركة الأبحاث المتخصصة، للكشف عن معدل استخدام المؤسسات العالمية للأعمال في السحابة والخطط المستقبلية المتوقعة، وشمل البحث آراء 2,650 من صانعي القرار في المؤسسات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات من 24 دولة حول العالم، وأظهرت النتائج الاستخدام الحالي لتطبيقات إنجاز الأعمال بالمؤسسات والخطط المقبلة، بجانب التحديات الحالية في السحابة ومبادرات نقل الأعمال في السحابة مقابل المشاريع التكنولوجية الأخرى.