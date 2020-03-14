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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «المفوضية» ترجح ركود اقتصاد أوروبا
تاريخ النشر: 14/03/2020
قال مسؤول اقتصادي كبير في المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، إن من المرجح للغاية أن يصبح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود اقتصادي هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال مارتن فيرفي، مدير الشؤون الاقتصادية بالذراع التنفيذية للاتحاد، متحدثاً خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: «من المرجح بدرجة كبيرة أن ينزل النمو بالنسبة لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل عن الصفر هذا العام، بل وربما بانخفاض كبير عن الصفر». (رويترز)
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