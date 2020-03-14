الاقتصاد

انخفاض حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال مارس/‏آذار الجاري، لتسجل أدنى مستوى في 5 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة «ميتشجان»، أمس الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة تراجع إلى 95.9 نقطة في القراءة الأولية للشهر الجاري، مقارنة مع 101 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

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وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف تسجل 95 نقطة في نفس الفترة.

وتراجع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في الشهر الجاري إلى 112.5 نقطة، مقابل 114.8 نقطة مسجلة في فبراير/‏شباط الماضي.

وتراجعت معنويات المستهلكين في أوائل مارس/‏آذار؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا»، والانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم، بحسب البيانات.

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