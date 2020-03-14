11 تريليون دولار خسائر «وول ستريت» في شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الهبوط التاريخي هذا الشهر للأسهم العالمية، بما في ذلك تراجعها بنسبة 10 % أول أمس الخميس، إلى تقليص مكاسب السوق بشكل كبير منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث إن المكاسب التي شهدها «داو جونز» بنسبة 61% منذ انتخاب ترامب، تبخرت بسرعة، إذ هبط المؤشر من أعلى مستوى له عند 29,568 نقطة في الثاني عشر من فبراير إلى نحو 21,600 نقطة بحلول منتصف الخميس الماضي، وبالنسبة لمؤشر «إس آند بي 500»، فقد تراجعت مكاسبه من 58% إلى 18% منذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة.

ووفقاً لأحد المقاييس، أدت عمليات البيع إلى شطب جميع مكاسب القيمة السوقية في الولايات المتحدة منذ انتخابات عام 2006، ما أدى إلى خسارة أكثر من 11 تريليون دولار في أقل من شهر، بحسب مجموعة «بيسبوك انفستمنت».

وخلال تداولات أمس الجمعة، عاودت مؤشرات الأسهم العالمية الارتفاع من أسوأ يوم لها على الإطلاق؛ إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أمريكية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية؛ بسبب وباء فيروس «كورونا»، إضافة إلى تفاؤل المستثمرين بأن تتخذ الحكومات والبنوك المركزية الإجراءات اللازمة؛ لتقليل مخاطر الفيروس، مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي ضخ تريليون دولار على الأقل في الأسواق، وتعهد ألمانيا على لسان وزير المالية أولاف شولتز بإنفاق جميع الأموال اللازمة؛ لحماية العمال والشركات في الوقت الذي خفضت فيه النرويج معدل الفائدة 0.50% في اجتماع طارئ؛ لمواجهة الوباء.

عززت إجراءات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسواق الأسهم؛ حيث ضخ بنك اليابان 500 مليار ين؛ استجابة لعمليات البيع المكثفة في السوق العالمية، وخفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومحا انهيار الأسواق، أول أمس الخميس، ما يزيد على تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية، ونزل بالمؤشر «إم.إس.سي.آي» العالمي بقوة إلى سوق هابطة؛ لكن المعنويات استقرت، أمس الجمعة؛ بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز. وفي بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 6.2% إلى 22522.2 نقطة ليربح 1321 نقطة، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 5.9% إلى 2628.2 نقطة، وصعد المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنحو 6.1% إلى 7643.3 نقطة.

وقفزت أسهم أبل 6.8% بعد أن قام محلل في Wells Fargo بترقية عملاق التكنولوجيا إلى زيادة الوزن من وزن متساوٍ، مستشهداً بتوقعات «المخاطر /‏‏ المكافأة»، وارتفعت أسهم شركات الطيران، مع ارتفاع دلتا ويونايتد بنسبة 14% و9.5% على التوالي.

وفي القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية أكثر من 6%، بعدما شهدت أسوأ موجة بيعية على الإطلاق، بفعل التفشي السريع لوباء «كورونا» الذي يسيطر على معنويات المستثمرين. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة تزيد على 6%؛ بعد أن شهد أكبر وتيرة هبوط يومي في جلسة أول أمس الخميس، كما صعد المؤشر البريطاني «فوتسي» بنسبة 6.7%، وشهد المؤشر الألماني «داكس» زيادة بنحو 5.8%، في حين أن مؤشر «كاك» الفرنسي ارتفع 8%، وزاد المؤشر الإيطالي «فوتسي إم.آي.بي» بأكثر من 14.5%.

وفي آسيا، أغلقت معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء؛ بسبب إغلاقها المبكر قبل صدور إشارات أمريكية وأوروبية على خطط التحفيز، فنزل المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 6.08% وهو أدنى مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، في الوقت الذي شهدت فيه بورصة شنجهاي خسائر بمقدار 1.32%، و«هونج كونج» خسائر ب 1.14%، و«كوسبي» 3.4%.