ضغوط تراجع الطلب ترغم النفط على التخلي عن مكاسبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأزمة المالية في عام 2008، على الرغم من أنها ارتفعت 7.5%، أمس الجمعة، قبل أن يتخلى الخام عن مكاسبه لاحقا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تبدد الطلب بفعل وباء فيروس كورونا، وزيادة في الإنتاج من جانب منتجين كبار.

وارتفع خام برنت 7.4% إلى 35.36 دولار للبرميل قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويهبط 0.8%، وفي الأسبوع، يتجه برنت للانخفاض بنحو 25%، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول 2008، حين هبط نحو 26%.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.6% إلى 34.30 دولار للبرميل قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويهبط 0.6%، ويمضي خام غرب تكساس صوب الانخفاض بما يزيد على 25% منذ بداية الأسبوع، وهو أيضاً أكبر تراجع منذ ذروة الأزمة المالية.

وبينما يؤثر الحظر في السفر وإلغاء مناسبات واضطرابات اقتصادية أخرى على طلب الخام، يخطط منتجون كبار للنفط لإضافة المزيد من البراميل إلى سوق متخمة بالإمدادات.

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ومن جهته، قال «جولدمان ساكس» إن سوق النفط قد تشهد فائضاً قياسياً بنحو ستة ملايين برميل يومياً بحلول إبريل/‏‏‏ نيسان، مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الأكبر من المتوقع في الإنتاج منخفض التكلفة، بينما يتسم انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه «واسع على نحو متزايد».

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 12 مارس/‏‏‏ آذار «رد فعل المنتجين مرتفعي التكلفة عند توقعنا لأن يسجل خام برنت في الربع الثاني من 2020 سعر 30 دولاراً للبرميل، لن يكون كافياً بشكل سريع لتبديد أثر الزيادة الكبيرة القياسية في المخزون التي ستحدث في الأشهر المقبلة».

وأضاف محللو البنك أن حدوث قفزة في المخزونات ربما يجبر أيضاً بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف الإنتاج، إذ إن الأوضاع اللوجستية للتخزين ربما تتعرض لضغوط.

وقدر البنك خسائر الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار عند نحو 4.5 مليون برميل يومياً، بيد أنه أشار إلى بعض المؤشرات على تحسن الطلب الصيني على النفط. (وكالات)