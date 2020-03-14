شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تلتقط أنفاسها.. و«داو» يستعيد بعض خسائره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت مؤشرات الأسهم العالمية الارتفاع من أسوأ يوم لها على الإطلاق، أمس الجمعة؛ إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أمريكية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية؛ بسبب وباء فيروس «كورونا»، إضافة إلى تفاؤل المستثمرين بأن تتخذ الحكومات والبنوك المركزية الإجراءات اللازمة؛ لتقليل مخاطر الفيروس مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي ضخ تريليون دولار على الأقل في الأسواق، وتعهد ألمانيا على لسان وزير المالية أولاف شولتز بإنفاق جميع الأموال اللازمة؛ لحماية العمال والشركات في الوقت الذي خفضت فيه النرويج معدل الفائدة 0.50% في اجتماع طارئ؛ لمواجهة الوباء.

عززت إجراءات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسواق الأسهم؛ حيث ضخ بنك اليابان 500 مليار ين؛ استجابة لعمليات البيع المكثفة في السوق العالمية، وخفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ويجري بنك كوريا محادثات حول خفض محتمل في سعر الفائدة.

ومحا انهيار الأسواق، أول أمس الخميس، ما يزيد على تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية، ونزل بالمؤشر «إم.إس.سي.آي» العالمي بقوة إلى سوق هابطة؛ لكن المعنويات استقرت، أمس الجمعة؛ بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز.

«وول ستريت»

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية، أمس الجمعة، ليربح «داو جونز» أكثر من 1300 نقطة بعد أسوأ أداء يومي منذ 1987؛ حيث التقطت الأسهم أنفاسها، بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: إن المشرعين الأمريكيين والبيت الأبيض على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات الاقتصادية وسط تفشي فيروس «كورونا»، كما أكد أيضاً وزير الخزانة الأمريكي تصريحات بيلوسي مشيراً إلى أن الإدارة ملتزمة بتقديم ما يلزم؛ لدعم الاقتصاد.

وفي تداولات أمس الجمعة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 6.2% قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه لاحقا مكتفيا بالارتفاع 1.8%، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 5.9% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.6%، وصعد المؤشر التكنولوجي «ناسداك» 6.1% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.4%.

وفي تداولات قبل الافتتاح، بلغت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات «الحد الأقصى»، وقفزت بأكثر من 5%؛ حيث تعمل هذه المستويات الحدية كسقف للشراء حتى يبدأ التداول المنتظم، ويقصد بها ضمان التداول المنظم.

وقفزت أسهم أبل 6.8% بعد أن قام محلل في Wells Fargo بترقية عملاق التكنولوجيا إلى زيادة الوزن من وزن متساوٍ، مستشهداً بتوقعات «المخاطر /‏‏ المكافأة»، وارتفعت أسهم شركات الطيران، مع ارتفاع دلتا ويونايتد بنسبة 14% و9.5% على التوالي. وشهدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة، أول أمس الخميس؛ حيث تراجع «داو جونز» بأكثر من 2300 نقطة.

المؤشرات الأوروبية

في القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية أكثر من 6% أمس الجمعة، بعدما شهدت أسوأ موجة بيعية على الإطلاق، بفعل التفشي السريع لوباء «كورونا» الذي يسيطر على معنويات المستثمرين.

وقفز قطاع الموارد الأساسية بنحو 9.3%، ليقود المكاسب في كافة القطاعات مع تداول أغلب القطاعات داخل النطاق الإيجابي، كما قرر المنظمون المصرفيون الأوروبيون تأجيل اختبار الضغط المصرفي، وخففوا قواعد رأس المال؛ لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني تداعيات الوباء.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت معدل الفائدة في منطقة اليورو من دون تغيير، لكنه أطلق حزمة تحفيزية؛ تتضمن زيادة برنامج شراء الأصول وبرامج تمويل إضافية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة تزيد على 6%؛ بعد أن شهد أكبر وتيرة هبوط يومي في جلسة أول أمس الخميس، كما صعد المؤشر البريطاني «فوتسي» بنسبة 6.7%، وشهد المؤشر الألماني «داكس» زيادة بنحو 5.8%، في حين أن مؤشر «كاك» الفرنسي ارتفع 8%، وزاد المؤشر الإيطالي «فوتسي إم.آي.بي» بأكثر من 14.5%.

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وهوت الأسهم الأوروبية 11.5% أول أمس الخميس، في أسوأ خسارة يومية لها على الإطلاق، وسط استقبال بارد لخطوات الحكومات والبنوك المركزية للتصدي للعواقب الاقتصادية المحتملة لفيروس «كورونا» سريع الانتشار.

الأسهم الآسيوية

في آسيا، أغلقت معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء؛ بسبب إغلاقها المبكر قبل صدور إشارات أمريكية وأوروبية على خطط التحفيز، فنزل المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، في الوقت شهدت فيه بورصة شنجهاي خسائر بمقدار 1.32%، و«هونج كونج» خسائر ب 1.14%، و«كوسبي» 3.4%. في بورصة طوكيو، تخارج المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس «كورونا» سيؤدي إلى ركود عالمي وربما يوقف أيضاً دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو، وخسر المؤشر نيكاي 6.08%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 2013، إلى 17431.05 نقطة، وهو مستوى متدن سجله المؤشر في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2016. وفي الأسبوع، تراجع المؤشر 15.99% ليسجل ثاني أسوأ أداء أسبوعي على الإطلاق بعد انخفاض 24.33% في مطلع أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2008.

ونمت المخاوف بشكل ملحوظ بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظراً على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بينما لم يقدم السوق إلا القليل من التفاصيل بشأن تدابير دعم الاستهلاك، والمؤشر نيكاي متراجع حالياً 28% من ذروة 15 شهراً والتي بلغها في يناير/‏‏كانون الثاني.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 4.98% إلى 1261.70. وبلغ حجم التعاملات 4.89 تريليون ين وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.

وتضررت شركات العقارات بشدة، لتنخفض 10% إلى أدنى مستوى في تسع سنوات فيما من المتوقع أن يشجع تفشي فيروس (كوفيد-19) العمل من المنزل، مما قد يقلل الطلب على المكاتب في المستقبل.

وعانت صناديق الاستثمار العقاري، التي شهدت مشتريات كثيفة كبديل عن السندات ذات العائد السالب، خسائر فادحة، وهوى مؤشر تي.إس.إي لصناديق الاستثمار العقاري 10.5% مسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ تراجعه بنسبة 12% في أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2008. (وكالات)

البيت الأبيض والكونجرس يقتربان من صفقة

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن البيت الأبيض قريب من التوصل لاتفاق مع الكونجرس بشأن الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف ستيفن منوشين، أمس الجمعة: «أعتقد أننا على وشك الانتهاء من اتفاق التحفيز، والرئيس دونالد ترامب ملتزم تماماً بأن هذا سيكون جهداً حكومياً كاملاً، وأننا سنعمل مع مجلسي النواب والشيوخ».

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الإدارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الحالية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وفي تغريدة عبر «تويتر» أمس، دعا الرئيس الأمريكي الكونجرس إلى الموافقة على خفض الضرائب على الأجور حتى نهاية العام، مشيراً: «هذا يعني أنكم تتخذون إجراءً له معنى، هذه الخطوة فقط هي ما ستحدث فرقاً كبيراً».

وعلى الرغم من العلاقة الفاترة بين ترامب والديمقراطيين في مجلس النواب، قال «منوشين»، إن الجانبين يضعان جانباً الخلافات الحزبية، ويعملان معاً من أجل الحل لمواجهة الفيروس المميت.

وكان ترامب قد اقترح خطة تستهدف إلغاء الضرائب على الأجور، وتقديم مساعدات مالية للأفراد والشركات.