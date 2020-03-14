ارتفاع عوائد السندات مع عودة المستثمرين إلى الأصول الخطرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الخطرة، عقب موجة بيعية تاريخية الخميس.

ويأتي ارتفاع عوائد السندات مع تعافي الأسهم، وسط آمال المستثمرين في اتخاذ إجراءات تحفيزية، وسط تصريحات عن اقتراب البيت الأبيض والكونجرس من إقرار اتفاق التحفيز لدعم الاقتصاد. وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن الخميس تكثيف عمليات إعادة الشراء، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن «كوفيد 19».

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.95%، بعد أن سجل مستوى 0.98% في وقت سابق من التعاملات، وهو الأعلى منذ 5 مارس/‏‏آذار الجاري.

كما صعد العائد على الديون الحكومية لمدة عامين إلى مستوى 0.52%، وزاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 1.55%.