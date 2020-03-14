شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا ترصد 10.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، إنها ستتيح مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك سويسري (10.52 مليار دولار)؛ لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس «كورونا».

وقررت سويسرا فرض فحوص عند جميع النقاط الحدودية، وإغلاق المدارس حتى الرابع من إبريل/نيسان على الأقل، مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سويسرا وليختنشتاين الألف حالة.

تقرر أيضاً حظر المناسبات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص، في تشديد للقيود المفروضة بالفعل. (رويترز)

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