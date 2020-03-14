الإمارات الأفضل في الجهوزية التقنية لأنظمة العمل عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

ساهمت جهوزية الإمارات بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في نجاح أنظمة العمل عن بعد، في جميع القطاعات الحكومية، والخاصة، والتي فرضتها الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشاء فيروس

(19-COVID).

دفعت رؤية الإمارات واستراتيجياتها نحو التحول الرقمي في توفير بنية تقنية مكنت القطاعات الحكومية في جميع أنحاء الدولة إلى تحويل جميع خدماتها على خدمات ذكية من داخل، أو خارج الدولة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فيما واكبها القطاع الخاص في هذه التوجهات وعبر توفير آلاف التطبيقات الداعمة لتسهيل تقديم الخدمات عن بعد.

واستبقت الإمارات منذ سنوات، في استشراف الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي وفي توظيف الذكاء الاصطناعي وشبكات بلوك تشين، وغيرها من التقنيات المتقدمة، استعداداً للمستقبل ليؤتي ذلك ثماره على مواقع العمل، وصولاً إلى تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد خبراء ومتخصصون ل ”الخليج 365” أن تفوق الإمارات التقني عزز من قدرة أجهزة الدولة والشركات على اتخاذ قرار العمل عن بعد، عبر شبكات اتصالات، وإنترنت، تعد من الأسرع في العالم، كما ساهمت منصات العمل التقنية في تسهيل كل الأعمال التي يمكن إنجازها رقمياً.

وأضاف الخبراء إن أساليب العمل عن بعد باتت أحد أهم الأساليب الكفيلة بإنجاز المهام بعيداً عن المكاتب ومن أي مكان، الأمر الذي يفي بتطبيق معايير السلامة للجمهور والمتعاملين مع كل الجهات، فضلاً عن سلامة الموظفين.

وتواجه القطاعات الحكومية والشركات على مستوى العالم تحديات حقيقية في تزويد موظفيها بأفضل التكنولوجيات الجديدة التي يحتاجون إليها للعمل عن بعد، للمساهمة في استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية والابتكار التي تحتاجها للحفاظ على قدرتها التنافسية.



بيوت الخبرة في دبي للإنترنت



يقول عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد: بدأت مدينة دبي للإنترنت الاستعداد للمستقبل والاستفادة من فرصه منذ لحظة الإعلان عن تأسيسها العام 1999، لتتحول اليوم إلى مقر لأكثر من 25 ألف متخصص يعملون في أكثر من 1600 شركة تقنية، كما تضم المدينة أكثر من 10 مراكز للابتكار أنشأها عمالقة في مجال التكنولوجيا في المدينة، وجميع هذه الشركات والمراكز طورت تقنيات العمل والتعاون والتواصل عن بعد، حيث باتت عمليات التخزين السحابي محورية لضمان سير العمل والدراسة في المنطقة والعالم.

أضاف المالك، لا شك في أن لشركات التكنولوجيا التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً إقليمياً لها، الدور الرئيسي لدعم بيئات العمل والدراسة عن بعد، ما يخلق فعلياً مزيداً من الفرص للشركات التي تطور وتدير هذه التقنيات.

وأوضح المالك أنه ومن الأدلة العديدة على ريادة الإمارات ورؤيتها السباقة، وجاهزيتها لكل الظروف، الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي حيث ستكون الزيادة بنسبة 22.9% ليصل إلى ما يقارب نصف مليار درهم في 2020 حسب أرقام مؤسسة «آي دي سي» للبيانات الدولية، وهذا أكثر مما تخطط لإنفاقه أي دولة أخرى في المنطقة وإفريقيا، فيما سيمثل الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار 30% من مجموع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2024، الأمر الذي يؤكد على أن استراتيجيات التحول الرقمي ليست طارئة وإنما توجه ثابت في الإمارات منذ سنوات.



الرقمنة وسلامة الموظفين



يرى منصور سروار، المدير الإقليمي لشركة «سايج» الشرق الأوسط أن تطور تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات بات يوفر إمكانات العمل انطلاقاً من أي موقع متصل بشبكة الإنترنت، وتحت أي ظرف طارئ، لاسيما في حالات انتشار الأوبئة، أو الكوارث، حيث تلعب الرقمنة دوراً في الحفاظ على سلامة الموظفين وخفض التكاليف وتحسين المرونة في أداء الأعمال، ومنح الموظفين أيضاً حرية العمل عن بُعد.

ويقول سروار: مع الانتشار الواسع لنقاط الاتصال اللاسلكية بشبكة الإنترنت، وتوفر تغطية شبكات النطاق العريض السريعة للهواتف المتحركة عند غياب خدمات ال «واي فاي»، أصبح بالإمكان الوصول إلى تطبيقات وبيانات خاصة باستخدام هاتف ذكي، أو كمبيوتر محمول من أي مكان في العالم تقريباً.

وقدم سروار عدداً من النصائح والتوجيهات التي تساعد على إدارة الأعمال بنجاح عن بعد منها: استخدام الأدوات المناسبة لإنجاز العمل والاستثمار فيها والتي من بينها أنظمة اتصالات الفيديو الجماعية والأجهزة المحمولة المناسبة المربوطة بشبكات الاتصالات، والإنترنت.

Advertisements



التواصل التقني



وتؤكد عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت دوت كوم» أن التكنولوجيا تعد من أفضل وأهم الوسائل التي تساعد الجهات الحكومية والشركات والمهنيين على أداء مهامهم الوظيفية اليومية بفعالية في وقت الكوارث والأزمات، إذ تتوفر اليوم العديد من التقنيات على شبكة الإنترنت التي تتيح للموظفين التواصل مع بعضهم بعضاً وإنجاز مهام العمل عن بُعد، من دون الحاجة للتواجد في المكاتب.

وأضافت حداد، يُمكن مثلًا إجراء الاجتماعات عبر الفيديو بدلًا من التواجد في قاعة، إضافة إلى استخدام الأدوات والتقنيات المبتكرة التي تتيح للموظفين التعاون مع بعضهم بعضاً عن بُعد.



خطط مواجهة الكوارث

تقول رينوكا جونجهالي، مستشار تطوير أعمال ومؤسس جوبيتر لإرشاد الأعمال(JBM): أظهرت آخر الاستطلاعات أن واحداً من بين 5 من أصحاب الأعمال يؤمن بأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية تشكل تهديداً مباشراً لسير عمله، لكن وللأسف، لا يملك 77% منهم خطة مدروسة لمواجهة الكوارث الطبيعية والتصدي لها، وقد يعني التأثير المترتب على ذلك أن 40% من الشركات الصغيرة لن تعيد فتح أبوابها بعد انتهاء الأزمات الطبيعية الكبرى، مثل أزمة فيروس كورونا التي نواجهها حالياً.

وأضافت، أن الشركات بصورة عامة بحاجة إلى وضع خطة لاستمرارية العمل تتناول كل الاحتمالات عبر: رقمنة السجلات الأساسية والتأكد من تخزينها بصورة صحيحة ووضع سياسة واضحة للوصول إليها، وتحديد جميع قنوات التوريد الرئيسية، وتخزين وسيلة الاتصال بها، ما يمنح الشركات ميزة فورية للاستفادة من غيرهم من الموردين المُدرجين على القائمة.

وتنصح جونجهالي بضرورة التأكد من وضع خطة لاستمرارية العمل وتعزيز المهارات ومواصلة التدريب والتطوير للاستفادة من التطورات التقنية في العمل عن بعد.



عقد جديد من النمو



تتوقع شركة «ريجس»، العالمية، المتخصصة في توفير مساحات العمل المرنة، أن يشهد سوق العمل المرن في دولة الإمارات نمواً واعداً خلال 2020.

وقال كوري طومسون، رئيس مكتب شركة IWG، الشركة الأم ل«ريجس - في الشرق الأوسط»: في ظل حرص دولة الإمارات على التطلع إلى عقد جديد من النمو والتطور مدعومة بالفعاليات العالمية أبرزها «إكسبو2020 - دبي»، فإن العمل المرن سوف يتصدر أولويات الشركات بشكل كبير جداً؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية لدى الشركات واستقطاب المواهب.

وأكدت دراسة IWG أن أكثر من ثلثي الشركات تتطلع إلى التوسع على المستوى الدولي، حيث قال 55% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تتطلع إلى أن تكون أكثر مرونة وبالنظر إلى تلك المعطيات، يبدو أن العام 2020 سوف يشهد نمواً واعداً في مجال مساحة العمل المرنة في دولة الإمارات.