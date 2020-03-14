550 مليار يورو أكبر خطة دعم للشركـات فـي تـاريـخ ألمانيـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ألمانيا، أمس الجمعة، عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشمل قروضاً «بلا حدود» لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية ونائب المستشارة، أولاف شولتز: «لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الأكثر أهمية»، في إطار تفصيله لبرنامج المساعدات، وهو أكبر من ذاك الذي وضع لمواجهة أزمة عام 2008 المالية. وبدأت الحكومة الألمانية بتأمين 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات، حيث ستمنح هذه القروض من دون حدود من جانب بنك الائتمان لإعادة الإعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد من آثار الأزمة المصرفية والمالية قبل أكثر من 10 سنوات. ويمكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط، أو مشاكل في السيولة الاستفادة من تلك القروض، مثل شركات السفر والسياحة، والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها.

وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات في المؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، والمعرّض أكثر من غيره لضرر تقلص التبادلات الدولية إثر تفشي «كورونا»، ولم تستبعد الحكومة دخول البلاد في مرحلة انكماش.

وفي هذا الإطار، لم يستثن وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، مساهمة مؤقتة للدولة في شركات تواجه صعوبات، وتعدّ استراتيجية، كشركات القطاع التكنولوجي، على وجه خاص. (أ ف ب)