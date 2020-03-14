شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 65 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في يومين تاريخ النشر: 14/03/2020 استمع واصلت الأصول الرقمية خسائرها الفادحة أمس الجمعة، ليتهاوى سوق العملات المشفرة بنحو 65 مليار دولار في غضون يومين فقط.

وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى 156.73 مليار دولار مقارنة مع مستوى يتجاوز 169 مليار دولار المسجل الجمعة.

وفي وقت سابق من التعاملات تراجعت القمية السوقية للعملات الإلكترونية بأكملها إلى مستوى متدنٍّ عند 118.11 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وفي نهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي، كانت القيمة السوقية الإجمالية تقف عند 221.63 مليار دولار، وهو ما يعني خسائر بنحو 64.9 مليار دولار في غضون 48 ساعة فقط.

وشهد السوق الرقمي خلال الأسبوع محو 105.5 مليار دولار من قيمته.

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