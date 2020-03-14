شكرا لقرائتكم خبر عن المالديـــف.. 1192 جزيـــرة تنثر جمالاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دلت الاكتشافات التاريخية والدراسات على أن جزر المالديف كانت مأهولة بالسكان قبل ثلاثة آلاف سنة؛ لأنها تقع على طريق بحري تجاري مهم، وأن الناس من أوروبا وآسيا وإفريقيا وشرق المتوسط زاروها وأقاموا فيها أو اجتازوها في طريقهم إلى مناطق أخرى، وهناك آثار ومواقع تشير إلى ذلك ولم تكن تلك الجزر معزولة عن العالم كما هو شائع خطأ عند الكثير منا.

وتعد جزر المالديف الساحرة بما تتمتع به من جمال المكان المثالي لقضاء عطلات شهر العسل، فقلما يوجد مكان يضاهيها في أجوائها الرومانسية والشاعرية؛ حيث الشواطئ التي تحبس الأنفاس برمالها الناعمة البيضاء وصفحة مياهها الفيروزية والاستمتاع بمشاهدة لحظة غروب الشمس، والتأمل إلى جانب إمكانية تناول أشهر وجبات العشاء تحت أضواء النجوم في أجواء بالغة الروعة والخصوصية دون أي إزعاج، وقد يختار العروسان الفنادق، أو الشاليهات والأكواخ المقامة على الشاطئ أو داخل المياه.

البحار المتلألئة

نظراً لسمائها الزرقاء وبحارها المتلألئة وشواطئها الخلابة وبعض من أفضل الفنادق في العالم فيها، فإن هذه الدولة المقامة على جزيرة في المحيط الهندي هي حقاً وجهة ذات جمال أخاذ.

هناك نحو 1192 جزيرة من الجزر المرجانية، وأكثر من 100 جزيرة منها صالحة للسكن. اللغة الرئيسية في جزر المالديف هي الديفيهية، ولكن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع هنا، وهي الدولة التي يبدو التنقل ضمنها كسائح أمراً سهلاً للغاية. في حين أن معظم منتجعات الجزيرة تميل نحو الحد الأقصى من نطاق الأسعار، يمكنك أن تجد الكثير من الخيارات المناسبة للميزانية التي تمثل أيضاً قاعدة ممتازة لاستكشاف الأرخبيل.

يوجد العديد من المنتجعات التي تتميز بالأسعار المعقولة في العاصمة الصغيرة ماليه، حيث مهبط الرحلات الجوية إلى جزر المالديف أيضاً. سترى جانباً مختلفاً تماماً من حياة المالديف هنا، حيث الزحام والضجيج مخالف تماماً للأجواء الحيوية الهادئة في المنتجعات. هناك الكثير من المطاعم التي يمكنك فيها قضاء وقت مع السكان المحليين، كما يوجد المتحف الوطني الجديد كخيار جديد للزيارة.

ومع ذلك، ربما تكون منتجعات الجزيرة واسعة النطاق هي الجانب الأكثر إشراقاً في جزر المالديف، والتي عادةً ما تزورها بالطائرة المائية أو الزورق السريع. كما هو الحال بالنسبة لمعظم وجهات المحيط الهندي، فإن الروائع كلها ستتمحور حول المياه الصافية صفاء الشمس والتي تتدفق على الشواطئ ذات الرمال البيضاء المتلألئة. وأما إذا ما أتينا لاستكشاف ما تحت الماء فهذا المكان هو واحد من أفضل الأماكن في العالم لذلك، لذا فما عليك سوى الحصول على أنبوب للتنفس أو مجموعة التنفس تحت الماء لتغطس في أعماق المحيط. هناك مجموعة كبيرة من المخلوقات الحية البحرية التي تستحق الاكتشاف، ابتداءً من الأسماك الاستوائية وصولاً إلى أسماك شيطان البحر (المانتا) والسلاحف البحرية وأسماك القرش، حتى إنه يمكنك الغوص في أحد مواقع حطام السفن.

عند استراحتك من استكشاف عالم ما تحت الماء، يمكنك أن ترمي بنفسك في أحضان مشهد العناية بالصحة في جزر المالديف. تتوفر هناك العديد من مراكز السبا، الرياضات الروحية والعلاجات المتنوعة؛ بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الباعثة على الاسترخاء والتي يمكنك ضمانها بمجرد هبوط طائرتك في المالديف.

الرحلات إلى ماليه

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الرحلات الجوية إلى ماليه، المتموضعة كما هي بين جزر المالديف المتناثرة، تحظى بشعبية كبيرة بالنسبة لأولئك الساعين لاسترخاء حقيقي وسط بعض أجمل المناظر الطبيعية في العالم.

هنالك من يعتقدون أن ماليه مجرد بوابة لتلك الجزر المثالية المشهد (وهذا غير صحيح، حيث إن المطار الرئيسي يقع على جزيرة هولهولي المجاورة). لكن امكث في العاصمة لمدة أطول قليلاً وستجد غابة مصغرة من الشوارع المتعرجة، أبنية شاهقة وثقافة متنوعة وساحرة.

شوارع ماليه الملونة، ناطحات السحاب الغريبة، الأزقة التي لا نهاية لها والشوارع المزدحمة بإمكانها أن تقودك إلى أي عدد من الأماكن المنسوبة إلى مدن عصرية. بطول يبلغ 1.7 كيلومتر وعرض يبلغ كيلومتراً واحداً، ليست الجزيرة سوى شظية من الرمل في المحيط. وبرغم ذلك، فإن شواطئها النحيلة موطن لأكثر من 100,000 نسمة. ومن الممكن تغطية الجزيرة كلها سيراً على الأقدام خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة، رغم أن وسائل النقل العام رخيصة وسهلة المنال إذا لم تكن حريصاً جداً على مد ساقيك.

كانت المدينة في وقت ما موطن قصر الملك، الذي حكمت منه سلالات جزر المالديف الملكية البلاد. بيد أن القصر وحصونه قد تم تدميرها عندما تم إلغاء الملكية وتولى الرئيس ابراهيم ناصر الحكم أواخر الخمسينات. وقد أدى هذا إلى بعض الأطلال الجميلة وقصة تحرص المدينة على سردها. في الوقت الحاضر، تولد السياحة نحو ثلث دخل البلاد، لذلك فإنه من السهل لقاء السياح الجوالين وزملائهم المسافرين من جميع أنحاء العالم.

غواصة وايل سابمارينجزر المالديف محاطة بالمياه، وأفضل طريقة لمشاهدة البحار هي الغوص فيها. وتتيح لك الجولة في وايل سابمارين مشاهدة الحياة المائية في المالديف من خلال رحلة مدتها 45 دقيقة.

ولا شيء يضاهي مفاوضة بائع محلي للوصول إلى سعر مناسب، وتعتبر أسواق ماليه التي تقع في شمال الجزيرة المكان الأمثل لذلك. تُباع هناك الأسماك الطازجة والفواكه والخضراوات بأسعار أقل من المتاجر الكبيرة، ويُعرف عن أصحاب أكشاك البيع المرح والود.

قم بزيارة جزيرة هولهوماليه، حيث تعتبر هذه الجزيرة دوماً ضاحية من ضواحي مدينة ماليه، كما يسهل الوصول إليها من خلال زورق العبور الذي يقلّك من الميناء. وعلى الرغم من تزايد الازدحام بالجزيرة بشكل سريع، إلا أنه ما زال يمكنك التمتع ببعض السكينة والهدوء. يوجد في شمال الجزيرة شاطئ ساحر، كما توجد مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم. تحقق من توفر غرفة في هولهوماليه إذا رغبت في قضاء ليلة احتفالية ممتعة.

عروض الإمارات للعطلات

توفر الإمارات للعطلات عروضاً متنوعة للسفر والإقامة في جزر المالديف. وتبدأ العروض من 6100 درهم للفرد. تشمل الباقة رحلات على الدرجة السياحية على طيران الإمارات، إقامة لمدة 3 ليالٍ على أساس الإقامة الكاملة في فندق كوراماتي جزر المالديف، ذي الأربع نجوم.

والعرض صالح للسفر حتى 31 مايو 2020، وتضم الباقة، التنقل على متن القارب السريع من وإلى المطار، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة بالإضافة إلى 20% من أميال سكاي واردز الإضافية. ويقيم طفل واحد ويتناول الطعام مجانًا عند مشاركة الغرفة مع الوالدين.