الذهب يفقد 58 دولاراً ويتجه لانخفاض أسبوعي حاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للهبوط بأكثر من 58 دولاراً أمس الجمعة، حيث تعرض المعدن الأصفر للضغط مع تعافي الأسهم الأمريكية.

وقامت الدول والبنوك المركزية بتكثيف جهودها لدعم اقتصاداتها من الوباء، والذي أصاب أكثر من 128 ألف شخص حتى الآن وانتشر في حوالي 117 دولة.

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ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني عام 2016، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/‏‏‏نيسان بنحو 3.7% فاقداً 58.2 دولار ليهبط إلى 1532.80 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1597.90 دولار في وقت سابق من التداولات، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 1.4% ليصل 1537.33 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار، أمس الجمعة، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون على عملات الملاذ الآمن في ظل تنامي حالة الذعر حيال فيروس كورونا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة، ما تسبب بخيبة أمل.

وارتفع الدولار قليلا مقابل الجنيه الاسترليني، إلى 1.2541 دولار في آسيا، كما تمسكت العملة الأمريكية بمكاسبها مقابل الفرنك السويسري، ليجري تداولها عند 0.9435، وزاد الدولار 0.88% إلى 105.58 ين.(وكالات)