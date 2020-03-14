شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الواردات الأمريكية خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة هبوط في 6 أشهر خلال فبراير/ شباط الماضي، مع هبوط قوي في تكاليف واردات الوقود.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن أسعار الواردات في الولايات المتحدة هبطت بنحو 0.5% في شهر فبراير/ شباط الماضي مقارنة مع زيادة 0.1% في الشهر السابق له بعد التعديل.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تشهد هبوطاً بنحو 1% في الشهر الماضي.
ويعتبر الهبوط في أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي هو الأكبر منذ انخفاض المؤشر بنحو 0.6% في شهر أغسطس/ آب الماضي.
ويأتي أداء فبراير/ شباط بفعل هبوط 7.7% في أسعار واردات الوقود على أساس شهري بعد انخفاض 0.6% في الشهر السابق له.
في حين صعدت أسعار الواردات من غير الوقود بنحو 0.3% في فبراير/ شباط الماضي مقابل زيادة 0.2% في أول شهر من 2020.
أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 1.2% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 مقارنة مع ارتفاع 0.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار الصادرات في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي مقارنة مع ارتفاع 0.6% في أول شهر من العام الجاري بعد التعديل.
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