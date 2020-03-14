شكرا لقرائتكم خبر عن «تنزانيا».. سِحر التوابل والجمال الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

تنعم القارة الإفريقية بجغرافيا طبيعية ساحرة وفريدة من نوعها لم تطلها الحداثة بعد في كثير من الأماكن، الأمر الذي يشجع الكثيرين على زيارتها لتمضية أفضل الأوقات الدافئة بين أدغالها وشواطئها المميزة وبعيداً عن الضجة والتكنولوجيا المحدثة التي تضج بها قارات أخرى.

وتأتي تنزانيا «عروس الشرق الإفريقي» على رأس قائمة الدول الإفريقية التي ينصح بزيارتها للاستمتاع بطبيعتها الاستوائية الخلابة وللتعرف إلى ثقافاتها العرقية المتنوعة، ولكونها تضم أشهر وأجمل رحلات السفاري في العالم، حتى باتت تعتبر بحد ذاتها محمية طبيعية مترامية الأطراف.

ولعل من أشهر هذه الوجهات البحرية يأتي «إقليم زنجبار»، أيقونة المحيط الهندي، والذي يضم عدداً من الجزر السياحية والمعالم التراثية التي ستمكنك من خوض تجربة سياحية متميزة تتعرف بها إلى تاريخ وأصالة هذا المكان.

شاطئ باجي

تتمتع شواطئ زنجبار بشهرة كبيرة بسبب رمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية الصافية، وتعدد الأنشطة المرافقة. وتنتشر المراكب الشراعية ذات الطابع العربي الأصيل والتي تبحر فجراً وتجوب المكان من هنا وهناك وتنقل على متنها الراغبين بقضاء أجمل الأوقات. وللحصول على قدر من الاسترخاء والتأمل وراحة نفسية ممزوجة بنسمات من الهواء العليل فلا يوجد أفضل من التمدد على رمال الشواطئ تلك تحت ظلال أشجار جوز الهند والنخيل المنتشرة بكثافة.

من هذه الشواطئ الساحرة يطل شاطئ «باجي» المملوء بالزوار والأنشطة والمناظر الخلابة، ويشتهر هذا الشاطئ بشكل خاص برياضة ركوب الأمواج والتجذيف والطيران الشراعي.

ماتي مويه ونونجوي

وعلى الجانب الآخر يوجد شاطئ «ماتي مويه» الذي يتميز بأجواء أكثر برودة وبرمال ناعمة جداً، إضافة لاحتوائه على صور ونماذج كثيرة عن الحياة القروية.

وفي شمال زنجبار يوجد شاطئ «نونجوي» وليس ببعيد عنه يوجد شاطئ «كيندوا»، حيث تختلط هناك المشاهد التقليدية القديمة مع الحياة العصرية، فترى قوارب الصيد ذات الطراز القديم منتشرة بقرب الشاطئ بالإضافة إلى المراكب الشراعية التقليدية والتي ينتظر أصحابها اصطحاب السياح والراغبين في رحلات بحرية للاستمتاع بمنظر الطبيعة البحرية والسباحة على مدار الساعة في المياه الدافئة.

«ستون تاون» المدينة الحجرية

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في هذا المكان الخاص، تتداخل الثقافات الإفريقية والهندية والعربية الغنية لترسم لوحة تراثية تتجسد في شكل المدينة القديمة والتاريخية «ستون تاون» والتي تعتبر عاصمة الإقليم النابضة بالحياة. سميت بالمدينة الحجرية نظراً لبناء معظم منازلها من الأحجار والصخور المرجانية، وقد تم إدراجها على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي بفضل ما تضمه من معالم تاريخية وأجواء تجمع بين الشرق والغرب.

حدائق فوروداني

تضم المدينة بين طياتها مجموعة من الأماكن السياحية الطبيعية والتراثية مثل «حدائق فوروداني»، وهي امتداد حي للواجهة البحرية وتقع على مقربة من الحصن القديم، وفيها يتجمع السكان المحليون والزائرون من جميع الأعمار كل ليلة لتناول أشهى الوجبات البحرية والعصائر الاستوائية والاستمتاع بلحظة غروب الشمس هناك.

قلعة الحصن وبيت العجائب

وفي الجهة المقابلة لحدائق فورداني توجد «قلعة الحصن» الشهيرة والتي بناها العرب الذين كانوا يسكنون الجزيرة في القرن السابع عشر من أجل الدفاع عنها ضد الغزاة والطامعين، ثم تحولت القلعة مع مرور الزمن إلى مزار سياحي وتاريخي محاط بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والأنشطة المختلفة.

ويطل من القلعة متحف «بيت العجائب» وهو عبارة عن قصر فاخر يضم أطول الأبواب الخشبية المنحوتة في شرق إفريقيا. وعلى بعد مسافة قريبة يوجد «متحف القصر» وهو قصر تاريخي أنشئ قديماً يتميز بطراز وأسلوب معماري عماني.

سوق دراجاني

ويسمى بسوق التوابل، والذي يعد البازار الرئيسي في المدينة ويتمتع بالحيوية والازدحام مع وجود بضائع متنوعة من مختلف أنحاء القارة الإفريقية وخصوصاً التوابل، التي لطالما شكلت دعامة ثقيلة للاقتصاد والتجارة في زنجبار، بالإضافة إلى عرض المنسوجات اليدوية الملونة والفواكه والهدايا التذكارية وغيرها الكثير.

على طول الطريق داخل السوق لن تفارقك رائحة الأعشاب القوية، فهذه الجزيرة تعتبر موطناً رئيسياً لأجود أنواع التوابل في العالم، وسيستوقفك بكل تأكيد مشهد المزارع المنتشرة والخاصة بزراعتها أينما تجولت، الأمر الذي سيعطي للرحلة طابعها المتميز. ولعل من أشهر أصناف التوابل التي تزرع هناك القرفة والقرنفل والفانيليا والفلفل وجوزة الطيب.

متنزه جوزاني الوطني

وليس ببعيد يطل علينا متنزه «جوزاني الوطني»، أكبر تجمع للغابات الطبيعية في زنجبار، فهو يغطي معظم أجزاء الجزيرة وعلى امتداد 50 كم في خليج شوكا، وكأنه غابة مسحورة قادمة من عالم القصص الخيالية، يعتبر هذا المتنزه موطناً للعديد من الأنواع الفريدة من الحيوانات وأهمها قرد «سايكس» أبيض العنق وقرد «كولوبوس» الأحمر المهددان بالانقراض واللذان لا يعيشان إلا هنا، بالإضافة إلى أكثر من 40 نوعاً من الطيور. ويضم أيضاً عدة مراكز بيئية رائعة مثل مركز الفراشات ومحميات طبيعية للزواحف.