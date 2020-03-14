شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سنوات من التحضير لـ «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد دبي للترحيب بملايين الزوار من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث الأبرز على المستوى العالمي «إكسبو دبي 2020» بعد 6 سنوات من التحضير وما يقارب 37.8 مليار درهم (10.3 مليار دولار) من الاستثمارات وهو ضعف الاستثمار في معرض إكسبو 2015 في ميلانو تقريباً.

وتتجه أنظار العالم بعد أشهر قليلة إلى أرض الإمارات لمتابعة الحدث العالمي الأهم بوصفه المنصة الحضارية التي تجمع 192 من دول العالم لمدة 173 يوماً تحت سقف واحد تعرض خلاله ثقافتها وتراثها وتاريخها أمام أكثر من 25 مليون زائر متوقع للمعرض من مختلف الجنسيات لصناعة مستقبل العالم.

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