ماضي السودان ومستقبله في «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعلنت جمهورية السودان عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 - دبي، الذي يأتي تحت عنوان «عالم من الفرص اللامتناهية» في جميع المجالات، حيث يصور ماضي السودان، ومستقبله، ويضم منصات تحمل رموزاً نوبية تعكس ما يزخر به السودان من تنوع ثقافي، وتاريخ عريق، إلى جانب التغييرات الأخيرة من أجل الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

ويحتضن الفِناء الرئيسي للجناح خريطة منحوتة للسودان ومجرى مائياً يتدفق عبر النيلين الأبيض والأزرق قبل أن يشكل نهر النيل العظيم، كما تغمر الزوار تجارب ثقافية أصيلة، بما في ذلك رقصات قبلية نادرة لم يسبق للعالم أن شاهدها، وفقاً للموقع الإلكتروني ل«إكسبو -2020 دبي».

وسوف يقدم الجناح للزوار من جميع أنحاء العالم حزمة من الحلول الممكنة عبر الكشف عن فرص لا حصر لها في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والصناعة والتعدين، حيث سيسهم غنى المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المجالات في استقطاب المستثمرين بالتأكيد.

وستعرض غرفة الاختراعات والابتكارات في الجناح منتجات وحلولاً مقدمة من جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وأفراد وشركات ناشئة ومنشآت صغيرة ومتوسطة، وستعكس هذه الابتكارات الموضوعات الفرعية الثلاثة ل«إكسبو»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيغمر المسرح السينمائي ومنصات الواقع الافتراضي الزوار بمشاهد واقعية تسلط الضوء على كنوز السودان، وسيعيد العالم اكتشاف سلسلة من الفرص والاحتمالات المخبأة منذ زمن طويل. وبحسب صفحة جناح السودان على الموقع الإلكتروني ل«إكسبو 2020 - دبي» فقد شكّل السودان درباً تجارياً استراتيجياً بين آسيا وإفريقيا وسائر العالم، وتقع عاصمته الخرطوم حيث يلتقي النيلان الأزرق ولأبيض، ويمكن رؤيتها من الفضاء بسهولة، وتقبع تحت مياهه ممالك متنوعة، بدءاً من المقابر القديمة، وصولاً إلى الشعاب المرجانية، لا سيما في بورتسودان، التي تضم بعضاً من أوضح الشعاب المرجانية في العالم.