25 % هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين في أول شهرين من العام الجاري مع هبوط حاد يتجاوز 25% في فبراير/‏شباط، متأثرة سلباً بتفشي وباء «كورونا».

وقال مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر تهاوى بنحو 25.6% في شهر فبراير/‏شباط الماضي على أساس سنوي إلى 46.83 مليار يوان.

وأوضح «زونج تشانج تشينج» أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد تراجعت إلى 134.4 مليار يوان (19.26 مليار دولار) في شهري يناير/‏كانون الثاني وفبراير/‏شباط الماضي وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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ومن جهته، قرر بنك الشعب الصيني خفض الاحتياطي الإلزامي لتوفير السيولة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت يسعى فيه صناع السياسة عالمياً لدعم الاقتصادات المنهكة بتداعيات الكورونا.

وقال المركزي الصيني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، إن البنك خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس للبنوك التي حققت أهداف التمويل الشاملة.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من يوم 16 مارس/‏آذار الجاري.