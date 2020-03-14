شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تعمق خسائرها.. ومبيعات الهامش تزيد الضغوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تصاعدت الضغوط البيعية في الأسهم المحلية، بالتعاملات الأسبوعية، وهوت بمؤشرات الأسواق على وقع عمليات البيع بالهامش، والتي وصلت إلى حد البيع الاضطراري، الأمر الذي دفع شركات الوساطة والبنوك إلى عمليات تسييل، مع الانخفاض الحاد في الأسعار.

وتراجع مؤشر سوق دبي في أسبوع 17.4%، فيما انخفض «أبوظبي» 15.53%، مع تراجعات لافتة للأسهم القيادية في البنوك والعقار والاتصالات، مع استمرار الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، في الاقتصاد العالمي، وغداة «حرب أسعار النفط».

ودعا خبراء عبر ”الخليج 365”، إلى أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة الخسائر في الأسواق، وذلك في ظل المشاورات المستمرة بين الجهات المختصة والأسواق، للتعامل مع أوضاع السوق الحالية، مثل النظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.

استقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 3.2 مليار درهم، منها 1.84 مليار درهم في دبي، و1.38 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.97 مليار سهم، وزعت بواقع 1.36 مليار سهم في دبي، و316.4 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 35 ألف صفقة.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي في أسبوع إلى مستوى 2032.12 نقطة، مع هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها البنوك والعقار والنقل والاستثمار.

وهبط قطاع البنوك 17.85% مع هبوط «دبي الإسلامي» 15.82%، و«الإمارات دبي الوطني» 23.76%.

وتراجع قطاع العقار 21.12% بفعل تراجع «إعمار العقارية» 21.58%، و«الاتحاد العقارية» 13.09%، و«إعمار مولز» 20.89%، و«داماك» 23.36%، و«إعمار للتطوير» 16.52%، و«أرابتك» 23.61%، و«ديار» 30.3%.

ونزل قطاع الاستثمار 12.4% بفعل نزول «دبي للاستثمار» 8.13%، و«سوق دبي المالي» 22%، و«شعاع كابيتال» 29.91%.

وانخفض قطاع النقل 10.2% مع انخفاض «العربية للطيران» 9.68%، و«أرامكس» 11.33%، و«الخليج للملاحة» 1.48%.

سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع عند مستوى 3922 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية كافة، باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع التأمين.

وهبط قطاع البنوك نحو 17% مع هبوط «أبوظبي الأول» 16.92%، و«أبوظبي التجاري» 23.08%، و«أبوظبي الإسلامي» 23.15%.

وانخفض قطاع العقار 17.13% مع انخفاض «الدار» 17.41%، و«رأس الخيمة العقارية» 13.3%.

كما انخفض قطاع الاتصالات 16.13% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. وتراجع قطاع الطاقة 17.54% نتيجة تراجع «دانة غاز» 23.72%، و«أدنوك للتوزيع» 10%، و«طاقة» 13.84%.

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ونزل قطاع الاستثمار بنسبة هامشية، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 7.14% في مقابل نزول «إشراق» 18.56%.

اتجاه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، ظلت الهيمنة ل«أبوظبي الأول» بقيمة 270.5 مليون درهم، مغلقاً عند 10.9 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 231.3 مليون درهم، وأقفل عند 1.66 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 223.84 مليون درهم، ليغلق عند 5 دراهم.

وتصدر في سوق دبي التداولات في أسبوع، «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 514.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.47 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 326.65 مليون درهم، وأغلق عند 2.58 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 273.4 مليون درهم، مغلقاً عند 8.73 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وتقدم الارتفاعات في أبوظبي خلال أسبوع، «الواحة كابيتال» بنسبة 7.14% مغلقاً عند 0.9 درهم، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي»، وزاد بنسبة 5.62% وأقفل عند 0.62 درهم، تلاه «أركان» وزاد بنسبة 2.22% ليغلق عند 0.414 درهم.

وعلى العكس، جاء «دانة غاز» كأكثر المنخفضة بنسبة 23.72% مغلقاً عند 0.64 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بنزوله 23.15% إلى 4.15 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» وهبط 23.08% عند 5 دراهم.

وفي سوق دبي، اقتصرت قائمة الارتفاعات على سهمين فقط، وهما «مصرف السلام السودان» بنسبة 7% مغلقاً عند 1.53 درهم، تلاه «غلفا للمياه» بارتفاعه 2% ليغلق عند 5.6 درهم.

وفي المقابل، انخفض «ديار» 30.3%، مغلقاً عند 0.207 درهم، تلاه «شعاع كابيتال»، وهبط 29.91% إلى 0.567 درهم، ثم «أملاك»، وانخفض 28.65% إلى 0.269 درهم.

وجاء الشراء الأجنبي، ضعيفاً نسبياً في أسبوع، حيث ركز الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم «ديار»، و«العالمية القابضة»، و«سوداتيل»، و«دار التكافل»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«دانة غاز»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري».

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 296.77 مليون درهم محصلة شراء، منها 22.86 مليون درهم محصلة شراء العرب، و273.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 296.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 38.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و258.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 265.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و263.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 265.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 73.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و192 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 415.34 مليون درهم محصلة بيع، منها 286.87 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و128.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 415.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 286.87 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و128.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.