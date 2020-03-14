شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بركود الاقتصادين الأمريكي والأوروبي خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت دراسة حديثة ل «إكسفورد إيكونومكس» من أن تفشي فيروس كورونا سيؤدي إلى تقلص الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار مع دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود.

وقالت المؤسسة البحثية في الدراسة الصادرة هذا الأسبوع: إن النصف الأول من عام 2020 قد يشهد دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي حال تفشي الكورونا ليصبح وباء عالمي.

وتضع «إكسفورد إيكونومكس» اثنين من السيناريوهات المحتملة لتفشي الكورونا، يشملان تطور فيروس الصين إلى وباء شامل في آسيا أو على الصعيد العالمي، وكانت الفرضية الأساسية السابقة للمؤسسة البحثية تتمثل في أن تأثير الكورونا كبير، لكنه قصير الأجل ويتركز في الصين.

وترى «إكسفورد» أن تفشي الفيروس يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.9% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، وإلى 2.3% في إجمالي عام 2020، والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة ارتفاع منذ عام 2009، وفي الصين، من المتوقع أن يؤدي تفشي الكورونا إلى خفض تقديرات نمو الاقتصاد إلى 3.8% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي، على أن يتعافى في الفصلين الثاني والثالث.

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، فيتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5.4% بانخفاض 0.6% عند المقارنة مع التوقعات قبل تفشي الفيروس والصادرة في ديسمبر /‏ كانون الأول.

ويوجد حالياً اثنين من السيناريوهات المحتملة ذات المخاطر الهبوطية الحادة، حيث يتحول فيروس كورونا إلى وباء، حيث يتوقع أن يتضرر الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة تراجع الاستهلاك الاختياري والسفر والسياحة.وتفترض المؤسسة البحثية أن التأثيرات الاقتصادية ستتركز في النصف الأول من عام 2020، ثم سوف يصبح تفشي الفيروس تحت السيطرة بعد ذلك.

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السيناريو الأول

يشمل السيناريو الأول تحليل تداعيات محدودة للوباء في آسيا، حيث يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من 4% في نهاية عام 2019 إلى 1.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، وهي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن من شأن الأداء الاقتصادي أن يتسارع في الستة أشهر الثانية من 2020 مع تراجع العدوى وتعويض الشركات والأسر الإنفاق المفقود.

السيناريو الثاني

السيناريو الثاني، ينظر في انتشار الوباء من آسيا إلى بقية أنحاء العالم، حيث يتوقع أن تكون التجارة أضعف لكنها ستعوض جزئياً من خلال إجراءات السياسة مثل معدلات الفائدة المنخفضة.

ويتوقع أن يفشل الاقتصاد العالمي في النمو خلال النصف الأول من العام، وأن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل بنحو 1.1 تريليون دولار أو 1.3% أقل من فرضية التوقعات الأساسية.

وفي ظل هذا السيناريو، من المحتمل أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي من الناحية الفنية خلال النصف الأول من عام 2020.