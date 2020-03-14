شكرا لقرائتكم خبر عن 137 مليار دولار تدفقات جديدة فـي أسـواق النقـد خـلال أسبـوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا، أمس الجمعة، إن المستثمرين تخارجوا من السندات والأسهم وجميع بقية فئات الأصول الكبرى، وضخوا أموالاً في أدوات النقد في أسبوع مضطرب للأسواق، شهد محو تريليونات الدولارات في ظل تصاعد مخاوف الركود بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، يحللون بيانات أسبوعية من «إي بي إف آر» المتخصصة في تتبع التدفقات، إن أسواق النقد سجلت دخول تدفقات بقيمة 136.9 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق.
وسحب المستثمرون تدفقات قياسية بلغت 25.9 مليار دولار من صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.
(رويترز)
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