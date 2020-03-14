الدولار يتمسك بمكاسبه مع اضطراب الأسواق بفعل كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك الدولار بمكاسبه الجمعة، مقابل معظم العملات بعد أن كشفت معاملات مبادلة أن المستثمرين يواجهون نقصاً في الدولار مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمي بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.

وكشف المركزي الأوروبي أمس الخميس، عن حزمة تحفيز ستنطوي على تقديم قروض للبنوك بأسعار فائدة منخفضة عند -0.75 % وزيادة مشتريات السندات.وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقديم سيولة قصيرة الأجل بواقع 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى تغيير آجال أدوات الخزانة التي يشتريها، لكن أسواق النقد تُظهر أن المستثمرين يتوقعون أن يضطر المركزي الأمريكي للذهاب إلى ما هو أبعد بهدف استعادة ثقة الأسواق المالية.

وسجل اليورو في التداولات 1.1202 دولار، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 0.72 % أمس الخميس في أعقاب قرار المركزي الأوروبي، بينما تتجه العملة الموحدة للهبوط 0.7%.

وارتفع الدولار قليلا مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.2541 دولار في آسيا اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب تحقيقه أكبر مكسب في يوم واحد مقابل العملة البريطانية منذ يوليو/ تموز 2016. وصعد الدولار 3.8% مقابل الجنيه الإسترليني منذ بداية الأسبوع الجاري وهو أفضل أداء له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وتمسكت العملة الأمريكية بمكاسبها مقابل الفرنك السويسري، ليجري تداولها عند 0.9435، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.7%.

وزاد الدولار 0.88 % ليصل إلى 105.58 ين الجمعة، ويتجه صوب التقدم بنسبة 0.2 % في الأسبوع.

وزاد الدولار الكندي قليلا ليصل إلى 1.3894 دولار مقابل نظيره الأمريكي، ليرتفع قليلا من أدنى مستوى سجله 4 سنوات.

وارتفع الدولاران الأسترالي، والنيوزيلندي، ما يزيد على نصف بالمئة مقابل العملة الأمريكية في التعاملات الآسيوية، بعد انخفاضهما أمس الخميس مع عزوف المستثمرين عن الأصول المرتفعة المخاطر المرتبطة بتجارة السلع الأولية العالمية.

وتسارع السلطات لفرض حظر على السفر وتقديم سيولة مالية إضافية وتطبق إجراءات تيسير نقدي في الوقت الذي أدى فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.