شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحتاج مصر شبكة لصرف مياه الأمطار؟.. حسين صبور يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغرق شوارع مصر بالأمطار مع كل نوة أو موجة من الطقس السيئ تمر بها البلاد، ورغم الاستعدادات المبكرة والانتشار لسيارات شفط المياه بكافة الميادين الكبرى، إلا أن برك المياه تتجمع بعدد من المحاور المرورية والأنفاق تعوق حركة المرور..ودائماً ما يطرح تساؤل عن سبب عدم وجود شبكة صرف لمياه الأمطار فى مصر، وتكلفة إنشائها، ويجيب عن هذا التساؤل المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، وشيخ المعماريين فى مصر، والذى يملك خبرة أكثر من 55 عاماً.

يقول المهندس حسين صبور، إن مصر لا تحتاج إلى شبكة لصرف مياه الأمطار، لأن حجم الأمطار المتساقطة خلال موسم الشتاء قليلة، أقل من 20 سنتيمتر، بمعنى أنه لو تم جمع المياه المتساقط فى مكان محدد لن تصل إلى 20 سنتيمتر، وبالتالى فإن مصر لا تحتاج إلى إنشاء شبكة لصرف الأمطار، والتى تحتاج لاستثمارات ضخمة لإنشائها، ويكتفى بشبكة الصرف الصحى الحالية لتصريف الأمطار.

غير أن "صبور"، أكد على أهمية إنشاء شبكة الصرف الصحى بشكل صحيح من خلال إنشاء الشوارع بميل باتجاه الأرصفة ثم النزول بشبكة الصرف الصحى، وليس التجمع بمنتصف الشوارع، مع إنشاء بلاعات الصرف بمكان وشكل صحيح لاستيعاب كميات الأمطار، مضيفا أن شبكات الأمطار الموجودة بالخارج لأن كميات الأمطار بها كثيرة وتتكلف أموالاً ضخمة لإنشائها.

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وحول سبب غرق بعض المدنية الجديدة، أرجع حسين صوبر سبب ذلك، إلى سوء تنظيم أو سوء تنفيذ أعمال المرافق أو الطرق لتلك المدينة، والحل دائماً هو إصلاح تلك العيوب.