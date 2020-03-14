شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وتحقق أفضل أداء يومي منذ الأزمة المالية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة وحققت أكبر مكاسب يومية منذ عام 2008 في أعقاب إعلان الرئيس "دونالد ترامب" حالة الطوارئ ردا على تفشي فيروس "كورونا".



وكشف "ترامب" عن أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد يعني تكثيف الجهود لمواجهة "كورونا" مشيرا إلى رصد الحكومة الفيدرالية تمويلا بقيمة خمسين مليار دولار لماوجهة تداعيات لفيروس مع إسقاط الفائدة على قروض الطلبة لبقية هذا العام.



وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد أكد على أن الكونجرس والبيت الأبيض يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشان حزمة التمويل المخصصة لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد الأمريكي.



وألمح "ترامب" إلى إمكانية إضافة بريطانيا إلى قائمة حظر السفر من دول أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوماً.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 31.73 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 23.1% هي الأكبر منذ عام 2008، وسجل أعلى سعر عند 33.8 دولار وأقل سعر عند 30.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.9% وأغلق عند 33.85 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 25.2% هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.7 دولار وأقل سعر عند 32.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 9.4% (ما يعادل 1985 نقطة) إلى 23185 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 10.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 23189 نقطة وأقل مستوى عن 21285 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 9.3% (ما يعادل 673 نقطة) إلى 7875 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 7875 نقطة وأقل مستوى عند 7219 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 9.3% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 2711 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 2711 نقطة وأقل مستوى عند 2492 نقطة.