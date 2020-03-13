شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق عند أدنى مستوى في عشرة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بالتزامن مع المخاوف السائدة بالأسواق حيال فيروس "كورونا".



وتخشى الأسواق تأثيرا متزايدا من كورونا على النمو الاقتصادي العالمي الألأمر الذي يضر بدوره الطلب على السلع الزراعية والمعادن والمنتجات الأخرى.

Advertisements



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة لتكثيف الجهود لمواجهة فيروس "كورونا".



ووقعت السلع الزراعية - ومن بينها الصويا - تحت وطأة الضغوط بفعل ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 1.4% وأغلقت عند 8.48 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ مايو/أيار الماضي، وسجلت السلعة الزراعية خسائر أسبوعية بنسبة 5% هي الأكبر منذ يوليو/تموز عام 2018، وسجلت أعلى سعر عند 8.72 دولار وأقل سعر عند 8.45 دولار.