- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 9% مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة وسط ضغوط على المعادن النفيسة في ظل الإقبال على أسواق الأسهم العالمية وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس "كورونا" كما كشف عن تمويل من الحكومة الفيدرالية بقيمة 50 مليار دولار لدعم الجهات الصحية لاحتواء المرض.
وتترقب الأسواق عن كثب الاتفاق الذي يقتررب الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل إليه والمتعلق بالحزمة المالية لتخفيف الآثار الناجمة عن "كورونا" على الاقتصاد الألأكبر في العالم.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 9.4% إلى 14.50 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ مايو/أيار عام 2019، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 16%، كما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 15.83 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تهبط بأكثر من 9% مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.