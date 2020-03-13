شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لممثلى سوق المال: بيع شركات الجيش بالكامل فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو هيف أمين الصندوق بالجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، إن وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية هالة السعيد، أكدت أن شركات الجيش المزمع طرحها بالبورصة المصرية، سيتم بيعها بالكامل إما لمستثمر استراتيجى من خلال الصندوق السيادى أو طرحها للاكتتاب العام أو طرح حصة لمستثمر استراتيجى والباقى للاكتتاب بالبورصة، مضيفا أن الوزيرة أكدت أيضا رؤيتها بأن نشاط سوق المال يعكس اتجاهات الاقتصاد القومي، يعيد الثقة للمستثمرين ويضخ مُدخراتهم فى قنوات الاستثمار، بما يُسهم فى انتعاش النشاط الاقتصادى ككل.

والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الأربعاء، مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصرى وآخر التطورات والتحديات المؤثرة، شارك باللقاء من الجمعية محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أيمن صبرى، وخالد أبو هيف أمين الصندوق.

وكشف "أبو هيف"، لـ"الخليج 365"، تفاصيل اللقاء وما تم الاتفاق عليه، قائل إن جمعية إيكما تبنت عقد لقاءات مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، لتوضيح الوضع الراهن لسوق رأس المال المصرى ودراسة مقترح آليات التطوير وطرق تحفيز القطاع الخاص المحلى وكذلك جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، مضيفا أن الجمعية بدأت تلك اللقاءات مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، والتى أبدت اهتماماً باللقاء، وهو ما ظهر من عقدها اجتماع عاجل مع الجمعية بدلا من الاجتماع المقرر معها فى وقت لاحق، وتبنيها ما تم طرحه خلال الاجتماع، وعزمها عرضه على مجلس الوزراء.

Advertisements

وأضاف "أبو هيف"، أن جمعية ايكما اقترحت خلال اللقاء خطة للترويج للإصلاح الاقتصادى فى مصر، وما تم تنفيذه لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع صناديق الاستثمار الأجنبية التى كانت تستثمر فى مصر خلال الفترة من 2000 وحتى 2010 وهى أكثر من 50 صندوق، ويتم خلال تلك اللقاءات بالشراكة مع رئيس البورصة المصرية وبمساندة حكومية، الترويج لما تحمله الشعب المصرى من خطة إصلاح اقتصادى ضخمة تم خلالها رفع الدعم عن المواد البترولية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وإقامة علاقة مباشرة مع تلك الصناديق، على أن يمولها صندوق تأمين المخاطر للعاملين فى الأوراق المالية، والتى تتجاوز أصوله 3 مليارات جنيه.

وبالنسبة لملف الطروحات الحكومية، أكد "أبو هيف"، أن جمعية إيكما اقترحت ضرورة طرح أولى لشركات حكومية كبرى مقترحا طرح شركتى العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة لجذب أكبر من عدد من المستثمرين الأفراد والأجانب، خاصة بعد طرح السعودية شركة أرامكو، والتي بلغ حجم طرحها نحو 26 مليار دولار، كما تم مطالبة وزيرة التخطيط بالكشف عن تفاصيل طروحات شركات الجيش، وأكدت أن تلك الشركات سيتم بيعها بالكامل بالبورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى.

وذكر "أبو هيف"، أن وزيرة التخطيط وعدت بتبنى مقترحات جمعية إيكما وعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية، مع عقد الجمعية لقاءات أخرى مع المسئولين عن ملف الاقتصاد بالحكومة منها محافظ البنك المركزى ووزير قطاع الأعمال العام.