شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الجمعة حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وكشف "ترامب" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بأن الحكومة الفيدرالية سوف توفر خط تمويل بقيمة 50 مليار دولار لتوفير كافة الأدوات اللازمة لمكافحة الفيروس.

وأشار إلى أن هذا المبلغ الضخم سيستهدف دعم الوكالات الصحية والمستشفيات وجهات الوقاية والمنافذ وأيضا شركات الادوية والمراكز البحثية لتطوير لقاح ودواء للمرض.

وأكد الرئيس "ترامب" بأن إدارته ستبذل قصارى جهدها لتجاوز أزمة "كورونا" مشيرا إلى إلغاء الفائدة على قروض الطلبة.

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