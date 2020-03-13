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شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يهبط بأكثر من 3% أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي على نحو حاد خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم والعزوف عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والعملة اليابانية.
وتتابع الأسواق العالمي عن كثب جهود البنوك المركزية والحكومية بسياسات نقدية ومالية لدرء مخاطر الفيروس التاجي القاتل على الاقتصادات.
وأعلن البنك المركزي الكندي في قرار طارئ منذ قليل خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.75% من 1.25%، وذلك بعد خفضه في الأسبوع الماضي بخمسين نقطة أساس أيضاً.
وكشف الاحتياطي الاتحادي هو الآخر عن تنفيذ عمليات ضخ للسيولة بنحو 1.5 تريليون دولار خلال الشهر الجاري لممعالجة نقص التمويل بأسواق السندات.
كما أكد البنك المركزي الأمريكي على أنه سيبدأ من اليوم شراء سندات خزانة من جميع الاستحقاقات والآجال.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار امام الين الياباني بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 108.3، وسجل أعلى سعر عند 108.4 وأقل سعر عند 104.4.
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