شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يخفض الفائدة في قرار طارئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الكندي في قرار طارئ خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.75% من 1.25% لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.



تأتي هذه الخطوة بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه المعتاد في الرابع من مارس/آذار الجاري بخفض الفائدة خمسين نقطة أساس إلى 1.25% من 1.75%.



وعلق البنك في بيان بأنه من الواضح أن انتشار فيروس "كورونا" له تداعيات خطيرة على الأسر في كندا وعلى اقتصاد البلاد.



وأضاف بأن أيضاً انخفاض أسعار النفط بشكل حاد كان له تأثير سلبي في الآونة الأخيرة على الاقتصاد الذي يتأثر بصادراته من الخام.