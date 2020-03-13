شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من 8 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة ليسجل المعدن النفيس أكبر خسائره الأسبوعية منذ أكثر من ثمانية أعوام، وذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد في ظل انتشار فيروس "كورونا"، بحسب ما نقلت مصادر في البيت الأبيض.

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ومن جانبه، شدد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" على اقتراب البيت الأبيض والكونجرس من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التمويل التي تهدف لمكافحة الفيروس.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل ستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسععار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.6% أو ما يعادل 73.6 دولار إلى 1516.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 9.3%، والتي تعد الأكبر منذ سبتمبر/أيلول عام 2011، كما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1582.7 دولار وأقل سعر عند 1571.3 دولار.