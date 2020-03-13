شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتمد أكبر خطة لمواجهة الآثار الاقتصادية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: "تشمل الخطة قروضاً "بلا حدود" لا تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل التصدي للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".