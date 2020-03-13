شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تعيين رئيس جديد لهيئة البريد قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، إن الوزارة ستقوم بتعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد فى أقرب وقت ممكن، وذلك حلفا لعصام الصغير رئيس الهيئة السابق الذى قدم استقالته من منصبه الأحد الماضى.

ياتى ذلك فيما تداول العاملون بالهيئة على صفحاتهم بشبكات التواصل الاجتماعى، تعيين شخصية مصرفية لقيادة الهيئة و برز اسم شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، فيما اوضحت مصادر لـ"الخليج 365|، أنه من ضمن المرشحين لتولى المنصب.

ووافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الأحد الماضى على قبول الاستقالة التى تقدم بها عصام الصغير، حيث وجه له الشكر على الجهود التى بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، ومعربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.

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وأصدر الوزير قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد لحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير.

ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات فى الهيئة القومية للبريد.

وحصل عبده علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الاعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.