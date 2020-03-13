شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 13-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13-3-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها دراسة وزارة التجارة والصناعة تجديد فرض رسم الصادر على الجلود ذات اللون الأبيض والمقرر الإعلان عنه قبل شهر مايو المقبل، بعد انتهاء مدة رسم الصادر المقررة منذ العام الماضى مايو 2019، وتراجع المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات اليوم الجمعة فى الوقت الذى تخارج فيه المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس كورونا سيؤدى إلى ركود عالمى.

"التجارة" تدرس تجديد فرض رسم صادر على الجلود البيضاء

تدرس وزارة التجارة والصناعة تجديد فرض رسم الصادر على الجلود ذات اللون الأبيض والمقرر الإعلان عنه قبل شهر مايو المقبل، بعد انتهاء مدة رسم الصادر المقررة منذ العام الماضى مايو 2019، وتبلغ قيمة الرسوم 250 جنيه لقطعة الجلد الأبيض فقط، وليس باقى الأنواع من الجلود.

وأرسلت الوزارة خطابات إلى المصدرين للتعرف على آرائهم فى مد رسم الصادر على تصدير الجلود البيضاء حتى مايو 2021 أو انتهاء الرسم مايو من العام الجارى، وحجم الخسائر التى تتعرض لها الصناعة فى حالة إلغاء الرسوم على الصادرات بعد توجيه إنتاج الجلود للتصدير بالخارج.

وقال محمد الفولى، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المجلس رفع توصياته إلى وزيرة التجارة والصناعة بضرورة استمرار فرض رسم الصادر على الجلود البيضاء والتى تحتاجها الصناعة المصرية أكثر من التصدير للخارج، خاصة مع دخولها فى الإنتاج ودعم القيمة المضافة من المنتج المحلى للصناعة المصرية.

تراجع "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34%

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 44.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 599.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.9% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 317.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 9.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.4 مليار جنيه إلى 184.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.9%.

المالية تعد دليل للنظم الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء بالجهات الإدارية

انتهت وزارة المالية من إعداد دليل متكامل للميكنة؛ ليكون مرجعًا مبسطًا للمتعاملين مع النظم المالية الإلكترونية بمختلف الجهات الإدارية، يساعدهم فى التطبيق الأمثل لإجراءات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتى الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية وإرساء دعائم منظومة رقمية حكومية متكاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المميكنة بقيمتها الفعلية، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فى التطوير المؤسسي.

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وقالت وزارة المالية، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتى الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، باعتبارها تحولًا جوهريًا فى الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية بالوحدات الحكومية، بالانتقال من الأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلومات المالية غير المترابطة إلى نظام إدارة معلومات مالى موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفع الذهب قليلا اليوم الجمعة إذ يقيم المستثمرون الضرر الاقتصادى الناجم عن تفشى فيروس كورونا فى الوقت الذى استقرت فيه الأسواق المالية قليلا بعد اضطراب، لكن المعدن الأصفر ما زال يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعى فى أكثر من ثلاث سنوات.

كما صعد البلاديوم المُستخدم فى الحفز الذاتى بما يصل إلى 8% بعد أن تراجع نحو 28% أمس الخميس فى ظل موجة بيع عالمية. لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى له على الإطلاق.

تراجع مؤشر نيكى لأدنى مستوى فيما يزيد عن 3 سنوات

نزل المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات اليوم الجمعة فى الوقت الذى تخارج فيه المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس كورونا سيؤدى إلى ركود عالمى وربما يوقف أيضا دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو.

وخسر المؤشر نيكى 6.08%، وهو أكبر انخفاض يومى منذ 2013، إلى 17431.05 نقطة، وهو مستوى متدن سجله المؤشر فى نوفمبر 2016، وفى الأسبوع، تراجع المؤشر 15.99% ليسجل ثانى أسوأ أداء أسبوعى على الإطلاق بعد انخفاض 24.33% فى مطلع أكتوبر 2008.

وقال تاكويا هوزومى خبير استراتيجيات الاستثمار العالمية لدى ميتسوبيشى يو.إف.جيه مورجان ستانلى للأوراق المالية "إنه شعور بالذعر. المستثمرون يبيعون حتى الأصول التى لن تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا، متجاهلين كل العوامل الأساسية".

ارتفاع سعر الدولار بفضل التدافع على الملاذات الآمنة

ارتفع الدولار اليوم الجمعة فى الوقت الذى تدافع فيه المستثمرون على أكثر عملات العالم سيولة فى ظل تنامى حالة الذعر حيال فيروس كورونا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزى الأوروبى عن خفض أسعار الفائدة مما تسبب فى خيبة أمل.

وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات بعد أن كشفت معاملات مبادلة أن المستثمرين يواجهون نقصا فى الدولار مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمى بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا.

وكشف المركزى الأوروبى أمس الخميس عن حزمة تحفيز ستنطوى على تقديم قروض للبنوك بأسعار فائدة منخفضة عند -0.75 بالمئة وزيادة مشتريات السندات.